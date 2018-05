Ilustração de 'Jesus fumante' causa protestos na Malásia

Um partido político da Malásia, o Congresso Malaio Indiano (CMI), está pedindo o fechamento de um jornal do país que publicou uma ilustração que mostra Jesus segurando um cigarro em uma mão e o que parecer ser uma lata de cerveja na outra. O jornal malaio escrito no idioma tâmil Makkal Osai publicou a polêmica imagem de Jesus na primeira página na terça-feira com uma legenda dizendo "o céu aguarda a quem se arrepende de seus erros ", segundo informou o jornal malaio New Straits Times. Um membro do CMI apresentou uma queixa à polícia, alegando que a imagem é uma "ameaça à harmonia nacional", enquanto o vice-presidente da agremiação pediu ao Ministério da Segurança Interna que puna o jornal por ferir os sentimentos dos cristãos no país. O Makkal Osai costuma ser um crítico loquaz do CMI, um partido formado por membros da etnia tâmil que controla um jornal rival no idioma. No ano passado, o governo muçulmano da Malásia fechou duas publicações que divulgaram caricaturas do profeta Maomé, originalmente publicadas por um jornal na Dinamarca e que causaram uma onda de protestos em vários países. Agora, integrantes de religiões minoritárias no país estão pressionando para que o episódio mais recente, envolvendo o cristianismo, tenha tratamento igual. "Nós admitimos que cometemos um erro ao publicar a imagem. Isso não foi intencional. Nós nunca iríamos querer ferir os sentimentos dos cristãos neste país. Nós realmente lamentamos isso", disse o diretor-geral do Makkal Osai, S.M. Periasamy, de acordo com o New Straits Times. Por sua vez, o arcebispo de Kuala Lumpur, Datuk Murphy Pakiam, disse que a ilustração "é uma profanação e dessa forma ela fere os sentimentos religiosos dos católicos". No entanto, Pakiam disse estar satisfeito com o pedido de desculpas do jornal e afirmou que considera a questão encerrada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.