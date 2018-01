Imagem das Cataratas estaria em casa de Cabul A rede de notícias norte-americana CNN divulgou em seu site, na noite desta sexta-feira, uma notícia a respeito de algumas casas localizadas naquilo que era o antigo quarteirão diplomático de Cabul e que passaram a ser usadas, depois que o Taleban assumiu o poder, como local para convidados árabes privilegiados. Uma destas casas, abandonadas às pressas após a retirada dos talebans de Cabul, possuiria na parede um quadro grande, que reproduziria uma paisagem das Cataratas do Iguaçu. Na casa teriam sido encontrados também diversos documentos com planos para produção de explosivos, incluindo bombas nucleares. Dentre estes documentos, foram encontradas diversas fotocópias de desenhos e referências ao urânio 235, utilizado para a fabricação da bomba. Muitos produtos químicos usados para a confecção de explosivos teriam também sido encontrados na mesma casa. A repórter da rede CNN, Christiane Amanpour, informou que também encontrou na casa algum material manuscrito sobre como seqüestrar e fazer explodir um avião. O mesmo documento também mostra como explodir uma ponte, como explodir uma torre, um navio, uma ferrovia e coisas do tipo. O quadro das cataratas chamou especialmente a atenção da repórter diante das crescentes suspeitas de que a região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina concentra atividades terroristas.