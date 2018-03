Imagem de caça militar iraniano foi manipulada O site oficialista iraniano Khouz News publicou uma foto de um novo caça militar do país sobrevoando montanhas em seu voo inaugural. A imagem da aeronave, no entanto, foi copiada de uma outra, que mostrava um protótipo exposto em um salão de Teerã. A fraude foi identificada primeiro por um site chinês e publicada no Photoshop Disasters.