Imagem positiva de Lugo despenca, mostra pesquisa

A pesquisa realizada pela consultoria First Análises e Pesquisas mostra ainda que a percepção popular negativa do governo de Lugo aumentou de 2,4% para 40,5% no mesmo período. Em abril, quando Lugo reconheceu que teve um romance e um filho quando ainda era bispo católico, a avaliação positiva de sua imagem retrocedeu de 64% para 48%. A opinião mais crítica ao presidente é entre a população urbana de melhores condições econômicas e sociais, segundo observou o "ABC".

Em entrevista coletiva à imprensa local, nesta segunda-feira, o chefe de Gabinete da Presidência, equivalente à Casa Civil, Miguel López Perito, admitiu que existe "certo desencanto" por parte dos paraguaios em relação ao governo porque a população quer mudanças no curto prazo. "Reconhecemos os erros, estamos fazendo as correções e admitimos que o ritmo das mudanças não é o que os cidadãos esperavam", justificou Perito.