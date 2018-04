Imagens aéreas mostram destruição em Porto Príncipe; assista

Imagens aéreas mostraram a destruição em Porto Príncipe, capital do Haiti, depois do terremoto de sete graus na escala Richter que atingiu o país na terça-feira, o pior no país em dois séculos.

O tremor destruiu hotéis, o Palácio Presidencial e o Parlamento e casas. Ainda não há um número oficial de mortos, mas este número poderá chegar a dezenas de milhares.

Milhares de pessoas passaram a segunda noite dormindo nas ruas da capital haitiana, desabrigados ou com medo de novos tremores.

Muitos haitianos tentam escavar os escombros com as mãos ou com ferramentas simples, para encontrar as vítimas que possam estar soterradas nas ruínas das casas que desabaram.

A busca por sobreviventes continua, agora com a ajuda do material e de equipes de resgate enviadas por vários países.