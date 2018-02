Imagens de tortura no Iraque revoltam árabes Árabes manifestaram revolta e repulsa pelas imagens explícitas, exibidas nas TVs do Oriente Médio, de prisioneiros iraquianos nus sendo humilhados por soldados americanos sorridentes. O presidente dos EUA, George W. Bush, também condenou a tortura, pela qual disse sentir ?profundo desgosto?. As imagens, veiculadas pelas redes Al-Arabiya e Al-Jazira, haviam sido exibidas originalmente nos EUA pela CBS, no programa 60 Minutes II, e levaram a acusações formais contra militares americanos. A Al-Jazira apresentou as fotos dizendo que elas mostravam as ?práticas imorais? das forças de ocupação no Iraque. ?Isso aumentará a insatisfação entre os iraquianos quanto aos americanos?, disse Mahmoud Othman, membro do Conselho de Governo do Iraque. ?A resistência tentará fazer uso desse incidente?. A Anistia Internacional emitiu um comunicado dizendo que suas pesquisas indicam que a tortura retratada nas fotos não é um incidente isolado. O ativista de direito humanos do Iêmen Mustafa Rageh concorda. ?Creio que muitas cenas semelhantes ainda estão escondidas, e o que vimos hoje é apenas uma amostra?, disse Rageh.