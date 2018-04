Imagens de TV mostram explosões no Paquistão

Pelo menos três pessoas foram mortas em uma série de poderosas explosões que sacudiu a cidade de Peshawar, no oeste do Paquistão, em área próxima ao consulado americano nesta segunda-feira.

Testemunhas dizem que podiam ver colunas de fumaça sobre a cidade e que alguns prédios desabaram.

Forças de segurança trocaram tiros com supostos militantes após as explosões.

O correspondente da BBC na capital do Paquistão, Islamabad, Alistair Leithead, disse que o clima é de caos e não se sabe ao certo o número de mortos ou feridos.

Segundo Leithead, se for confirmado que o ataque foi contra o consulado dos Estados Unidos, este teria sido o primeiro ataque em mais de quatro anos contra um alvo especificamente americano no país .

Ato público

Mais cedo, pelo menos 25 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um atentado a bomba suicida em uma manifestação no distrito de Lower Dir, no noroeste do Paquistão.

Funcionários dos serviços de emergência ainda estão procurando mais vítimas sob os escombros.

A manifestação, que tinha reunido centenas de pessoas, foi organizado pelo Partido Nacional Awami, de tendência nacionalista e secular e que se opõe fortemente ao Talebã e a outros militantes islamistas.

Dezenas de líderes locais foram mortos por militantes durante os dois anos em que o Talebã controlou os distritos de Swat, Dir e Buner, até que, no ano passado, forças do governo retomaram o controle da região.