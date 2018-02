Imagens mostram mais um estrangeiro seqüestrado no Iraque Imagens de televisão divulgadas neste sábado mostram rebeldes iraquianos mantendo um estrangeiro - aparentemente um americano - como prisioneiro dentro de um carro, depois dos combates nos arredores de Bagdá ocorridos na sexta-feira. Este é o mais recente de uma onda de seqüestros de estrangeiros que tomou conta do Iraque ocupado. O prisioneiro, que tinha um curativo no braço e sangue e terra nas calças, falava com sotaque americano com a câmera, posicionada no banco de trás do carro. Um homem armado e encapuzado estava ao lado do refém. As imagens foram feitas por um jornalista da TV australiana ABC. O refém se identifica como Thomas Hamill e diz que era parte de um comboio atacado.