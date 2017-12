Imam de Teerã acusa Ocidente de dividir sunitas e xiitas O Imam que proferiu o sermão oficial desta sexta-feira, 29, de Teerã acusou o Ocidente de querer dividir as comunidades muçulmanas sunitas e xiitas, informou a agência oficial de notícias iraniana Irna. O aiatolá Mohammad Emami Kashani disse que "os inimigos têm em andamento um grande plano contra o mundo islâmico e a região do Oriente Médio". Kashani acusou o Ocidente de tentar "criar dois grupos (xiitas e sunitas) para impedir que sejam resolvidos os assuntos entre os muçulmanos, especialmente no Iraque". O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, divulgou também nesta sexta uma mensagem "aos muçulmanos do mundo" por ocasião do ritual da peregrinação a Meca. No discurso, o líder religioso enfatizou a importância da união entre os fiéis. "Começou uma nova e importante etapa na vida política do povo islâmico e todos os muçulmanos devem cumprir os seus importantes deveres contra as conspirações separatistas", afirmou Khamenei, de acordo com a agência Irna. Além disso, o líder religioso disse que o objetivo principal do ritual da peregrinação é demonstrar a unidade dos muçulmanos. "O distanciamento entre os irmãos dá a oportunidade aos inimigos para semear a divisão entre os muçulmanos", declarou Khamenei.