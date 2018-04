Imigração feminina cresce na América Latina e no mundo A migração feminina está aumentando na América Latina e no mundo, e já constitui metade de todas as migrações entre países, embora as mulheres sejam mais vulneráveis a abusos que os homens e ganhem menos que eles, afirmou um levantamento do Banco Mundial. O estudo "Migração Internacional das Mulheres", divulgado na segunda-feira, revelou o crescimento da migração de mulheres na América Latina de 45 por cento nos anos 1960 para 50 por cento em 2005. O continente acompanha uma tendência global, já que 49,6 por cento da população migrante do mundo é formada por mulheres. Há 45 anos, essa proporção era de 46,7 por cento. A população migrante total soma 95 milhões de pessoas. "O fato de que agora as mulheres representam quase metade do total da população migrante tem efeitos significativos no desenvolvimento", disse Andrew Morrison, principal economista do Grupo de Gênero do Banco Mundial. "As mulheres enviam muito dinheiro às famílias, e as evidências coletadas nas zonas rurais do México demonstram que sua migração tem efeitos econômicos positivos para os lugares que deixam para trás." No caso específico do México, o documento ressalta que o aumento do custo para cruzar a porosa fronteira com os Estados Unidos é um desestímulo considerável à migração de mulheres, mas não tem uma incidência significativa entre os homens. "É provável que isso aconteça porque o custo da migração ilegal é mais alto para as mulheres que para os homens, já que elas estão mais expostas a sofrer abusos durante a migração", afirmou o documento. Nos Estados Unidos, a maior parte dos 12 milhões de imigrantes ilegais é de origem mexicana. Mais da metade entrou no país cruzando a perigosa fronteira sul, disse o estudo. O levantamento do Banco Mundial ressaltou também que o número de migrantes do sexo feminino é mais alto na ex-União Soviética -- de 58 por cento do total, com tendência de crescimento.