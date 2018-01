Imigrante menor de idade morre atropelado por trem no Eurotúnel

PARIS - Um imigrante menor de idade que tinha invadido as instalações do Eurotúnel em Calais, na França, com a intenção de atravessar para a Grã-Bretanha morreu durante a madrugada desta quinta-feira, 24, ao ser atropelado por um trem, afirmou a subprefeitura dessa cidade francesa.

O menor tinha entre 15 e 17 anos e era "provavelmente" do Sudão ou da Eritreia, algo que ainda será determinado pela investigação que já foi iniciada, disse um porta-voz da subprefeitura de Calais.

O acidente aconteceu por volta das 2h locais (21h de quarta-feira em Brasília) no terminal ferroviário do Eurotúnel, e não no interior do túnel, detalhou o porta-voz, que acrescentou que o migrante estava cruzando as vias quando foi atropelado por um trem de mercadorias.

Os funcionários da empresa que administra a ferrovia chamaram os serviços de urgência, mas não foi possível salvar o rapaz.

Ainda não se sabe se o migrante fazia parte de um grupo que tinha conseguido entrar nas instalações, relatou um porta-voz do Eurotúnel, que acrescentou não saber por onde ele pode ter entrado na instalação.

A subprefeitura reconheceu que houve "tentativas e invasões" na última noite, como vem acontecendo habitualmente.

No decorrer deste ano, pelo menos cinco imigrantes morreram em acidentes nas instalações do Eurotúnel quando tentavam embarcar clandestinamente em um trem que os levasse à Inglaterra, do outro lado do Canal da Mancha.

O porta-voz da subprefeitura assinalou que no conjunto da região de Calais, já são 11 mortes de imigrantes desde o dia 26 de junho, quando o fluxo de pessoas que tentam chegar à Grã-Bretanha disparou. / EFE