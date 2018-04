Imigrante morre congelada na Croácia

A polícia afirmou que o corpo da mulher de 28 anos foi levado para uma clínica após ela ser encontrada morta, perto da fronteira com a Bósnia. Um médico da clínica, Nedjeljko Strikic, disse à agência de notícias estatal HINA que a mulher "mais provavelmente" morreu congelada.

Mais tarde a polícia prendeu dois homens na Croácia, suspeitos de tráfico de humanos. Quatro outros foram presos na Bósnia. A polícia disse que um dos suspeitos havia levado o filho de 2 anos da mulher para Sesvete, perto de Zagreb. A Croácia, que faz fronteira com a União Europeia (UE), é uma rota tradicional para os imigrantes ilegais que tentam chegar à Europa Ocidental. As informações são da Associated Press.