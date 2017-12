Imigrante morre eletrocutado perto do Eurotúnel Um imigrante ilegal morreu eletrocutado por um fio de alta tensão nas primeiras horas de hoje nas proximidades do terminal de carga do Eurotúnel, que passa sob o Canal da Mancha, informaram funcionários. O homem, que não foi identificado, aparentemente tentava seguir rumo à Grã-Bretanha pelo Eurotúnel quando foi acidentalmente eletrocutado. Milhares de imigrantes ilegais tentam atravessar o Canal da Mancha pelo Eurotúnel escondidos em caminhões ou trens. Cerca de mil são capturados por mês, segundo informação de autoridades locais. Há dois meses, um imigrante ilegal morreu no túnel aparentemente depois de ter sido atingido por um trem.