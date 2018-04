Imigrantes entram em confronto com a polícia na Itália Centenas de trabalhadores imigrantes, em sua maioria de países africanos, entraram em confronto com a polícia e os moradores de Rosarno, cidade do sul do Itália, na noite de ontem. A violência na volátil região teve início depois que dois imigrantes ficaram levemente feridos por um atirador não identificado num incidente que, segundo os manifestantes, foi motivado pelo racismo. Grupos de manifestantes atiraram pedras contra a polícia, atacaram moradores e quebraram lojas e carros.