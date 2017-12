Imigrantes ilegais africanos desembarcam em praia de nudismo Dois continentes se chocaram no domingo com a chegada em pleno dia de uma embarcação com 42 imigrantes africanos ilegais a uma praia de nudismo no sul da Espanha. A embarcação ficou à deriva e cruzou o Estreito de Gibraltar sob intensa ventania. A televisão espanhola transmitiu imagens gravadas por cinegrafistas amadores mostrando banhistas boquiabertos durante o desembarque dos africanos, na praia Canos de Meca, na ensolarada província de Cádiz. A grande maioria dos imigrantes estava em estado precário de saúde. Entre os estrangeiros haviam quatro bebês, um deles com apenas 11 dias, segundo a rede de televisão CNN. Os banhistas ajudaram o pessoal médico a carregar alguns dos imigrantes ilegais em macas até as ambulâncias. Muitos foram tratados por desidratação, insolação e desnutrição. Não foi informada a procedência dos estrangeiros.