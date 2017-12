Imigrantes ilegais morrem afogados na costa italiana Pelo menos 14 imigrantes ilegais, provenientes da Libéria, morreram hoje no naufrágio do barco que os transportava na costa italiana da Sicília, informaram autoridades. A Guarda Costeira da Itália conseguiu resgatar 92 pessoas que estavam no mar junto à cidade de Agrigento. Doze delas foram hospitalizadas. O naufrágio ocorreu durante a madrugada de hoje. O barco, de 10 metros de comprimento, transportava cerca de 150 imigrantes. As equipes de resgate encontraram até o momento 14 cadáveres, sendo quatro mulheres. Além dos liberianos, a polícia descobriu também dois egípcios.