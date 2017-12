Imigrantes ilegais morrem ao tentar atravessar a fronteira com os EUA Um veículo utilitário com suspeitos imigrantes ilegais capotou na segunda-feira quando tentava fugir de agentes da patrulha da fronteira. Nove mexicanos morreram e outros 12 ficaram feridos, segundo fontes oficiais. Entre os feridos, cinco estão em estado grave, em situação crítica, sendo um deles uma mulher grávida. A maioria está com traumatismo craniano, segundo funcionários do hospital. O veículo, uma Chevy Suburban, levava 21 pessoas quando o motorista tentou desviar de um posto de controle na estrada, segundo o porta-voz da patrulha da fronteira, Lloyd Frers. Com os agentes da patrulha perseguindo o veícuo, o motorista tentou fazer uma curva em U e capotou, segundo o porta-voz. Ele não sabia qual era a velocidade do veículo. Muitos imigrantes ilegais morrem todos os anos ao tentar atravessar a fronteira mexicana como o Arizona. Contrabandistas freqüentemente tentam fugir das autoridades em alta velocidade ou em carros com excesso de carga, o que torna o controle do veículo mais difícil. Ao menos 291 imigrantes morreram tentando ultrapassar a fronteira desde primeiro de outubro, segundo o porta-voz dos patrulheiros, Gustavo Soto.Entre elas, 75 mortes aconteceram por causa do calor, 45 morreram afogados e outros 42 morreram em decorrência de acidentes de automóveis. Além dessas ocorrências, os restos mortais de outras 63 pessoas foram encontrados ao longo da fronteira. A área de Yuma, uma faixa de deserto no sul do Arizona, se tornou uma das principais regiões de entrada de imigrantes ilegais nos EUA. O presidente Bush visitou a área em maio a fim de pressionar pelo endurecimento das leis de imigração.