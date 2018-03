Imigrantes ilegais morrem por asfixia em caminhão Cinco imigrantes clandestinos do Norte da África foram encontrados mortos nesta sexta-feira no interior de um caminhão-frigorífico que sofreu um princípio de incêndio no porto de Algeciras (Cádiz, sul da Espanha). Os imigrantes, todos do sexo masculino, morreram supostamente asfixiados ao inalar gases liberados pelo incêndio. O caminhão, com placas do Marrocos e que transportava 24 toneladas de feijão-de-corda, sofreu uma avaria enquanto se encontrava no interior de um navio procedente de Tânger (Marrocos), o que provocou a queima de cabos do motor do veículo e o subsequente incêndio. O motorista do veículo, que permanece sob custódia da polícia espanhola, alertou a Guarda Civil ao descobrir os corpos sem vida dos imigrantes entre a carga do caminhão.