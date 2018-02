Imigrantes ilegais nos EUA têm ido mais para Costa Leste, diz estudo

WASHINGTON - Os imigrantes que ingressam nos Estados Unidos sem autorização estão se concentrando cada vez mais nos Estados da Costa Leste, em vez de ficarem naqueles que fazem fronteira com o México.

Segundo um estudo do Centro Pew de Investigação, New Jersey, Flórida e Pensilvânia estão entre os sete Estados nos quais o número de imigrantes sem documentação mais aumentou entre 2009 e 2013. Os outros quatro Estados são Maryland, Virgínia, Idaho e Nebraska.

Apesar desse aumento, o número total de imigrantes no país em situação irregular não tem variado e continua em cerca de 11,2 milhões, como explicou o centro.

New Jersey registrou o maior aumento, passando de 75 mil para 525 mil pessoas, a maioria procedente da Índia e do Equador. No entanto, o Estado registrou aumentos de imigrantes vindos de vários países e regiões, como Honduras e República Dominicana. / AP