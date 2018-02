Imigrantes são linchados com método do apartheid Os sul-africanos têm utilizado contra imigrantes a mesma técnica de linchamento que era usada na época do apartheid: um pneu com gasolina é colocado ao redor do pescoço da vítima e, em seguida, incendiado. A onda de ataques xenófobos no país, que teve início na semana passada, já deixou pelo menos 42 mortos e causou a fuga de 28 mil imigrantes.