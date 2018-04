Imigrantes tendem a votar em democrata

"Eu votaria em Obama", disse Shanne, enquanto esperava um ônibus para o trabalho na periferia norte de Las Vegas. "Simplesmente gosto dele", continuou a moça, que nunca votou. "Não gosto de Romney. Ele não é para os pobres, mas para os ricos." Um rapaz negro que aguardava em outro ponto de ônibus a poucos metros dali também disse que não poderia votar por ter cometido um crime.

Essa é uma das várias categorias de potenciais eleitores de Obama que, justamente pela vulnerabilidade que os levariam a votar nele, não votam. Outro contingente, bem mais significativo, é o dos imigrantes que estão ilegalmente no país ou não são residentes há tempo suficiente para obter a cidadania. "Eu votaria em Obama, mas sou 'mojarrita'", disse um mexicano voltando de bicicleta do trabalho. Na gíria, o diminutivo de 'mojarra', ou tilápia, designa quem cruzou ilegalmente a vigiada fronteira com o México.

De acordo com David Damore, cientista político da Universidade de Nevada, os latinos representam 22% da população do Estado, mas de 15% a 16% do eleitorado. O repórter do Estado abordou dezenas de latinos que repetiram a mesma frase, com pequenas variações: "Não sou cidadão, mas se pudesse votaria em Obama."

Não só latinos. Há uma crescente população de origem asiática, sobretudo das Filipinas e do Havaí, aponta Damore, que tende a votar mais nos democratas. Bon Dizon, de 51 anos, veio das Filipinas há 5 e portanto já poderia solicitar a cidadania. O problema, diz ele, é o preço: US$ 680. "Apesar de que Obama já me deu US$ 700", recordou ele, referindo-se aos cheques distribuídos no início de seu governo como parte das medidas para reativar a economia. "Obama é um bom homem", elogia Dizon, que faz manutenção de câmeras de circuito interno e cancelas. "Quatro anos não são suficientes. Ele precisa de outra chance."

Ainda dentro desse potencial eleitorado de Obama, há uma camada que, de tão marginalizada, vê o governo apenas como provedor de comida e moradia, e não como algo que possa ser mantido ou mudado pelo seu voto. O repórter entrou em uma "comunidade móvel", como são chamados os conjuntos habitacionais formados por trailers - o que mais se aproxima de uma favela americana - em Bradenton, costa oeste da Flórida. Andou de trailer em trailer, à procura de alguém que fosse votar. Não encontrou ninguém. / L.S.