IML: apuração da morte de Michael requer mais exames O porta-voz do Instituto Médico Legal (IML) do condado de Los Angeles, Craig Harvey, disse que a determinação da causa da morte de Michael Jackson vai exigir mais exames, o que vai levar entre seis e oito semanas. Harvey disse que não há sinais de violência ou trauma no corpo. Ele afirmou que o cantor estava tomando alguns remédios prescritos por um médico, medicamentos que ainda não foram identificados. Segundo uma fonte da Associated Press, Michael Jackson foi vítima de um ataque cardíaco.