Impacto causado pela queda chega a meia tonelada O impacto sobre as pessoas que transitavam pela ponte do Rio Mississippi no momento do colapso é calculado em, aproximadamente, meia tonelada. "Uma queda livre de uma altura de 20 metros causa um impacto de quatro vezes sobre o peso de uma pessoa", afirmou Júlio Timerman, engenheiro civil e representante do Brasil na Associação Internacional de Pontes e Grandes Estruturas de Zurique, na Suíça. "Calcula-se então que a pressão exercida em cima de uma pessoa com 80 quilos, dirigindo um carro em uma velocidade média de 60 quilômetros por hora na hora do acidente pode chegar a, aproximadamente, 500 quilos", explicou Timerman. Segundo o engenheiro, o impacto sofrido é semelhante a cair do sexto andar de um prédio e a queda pode causar uma série de lesões internas.RENATA MIRANDA