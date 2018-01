Impasse adia posse do presidente do Irã O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, convocou hoje uma reunião de emergência para esta segunda-feira visando a resolver uma disputa que provocou o adiamento da posse do presidente Mohammad Khatami, reeleito em junho. O atrito surgiu após o Parlamento (reformista) ter vetado a indicação de três nomes (conservadores) para o Conselho dos Guardiães.