Impasse bloqueia acordo de coalizão Líderes da oposição do Zimbábue disseram ontem que as negociações sobre um governo de coalizão com o presidente do país, Robert Mugabe, chegaram a um impasse. No entanto, negociadores liderados pelo ex-presidente da África do Sul Thabo Mbeki afirmaram que há progresso nas discussões. Segundo Nelson Chamisa, porta-voz do opositor Morgan Tsvangirai, pelo menos dez cargos no governo estão em disputa, incluindo o Ministério das Finanças e as chefias da polícia e do Exército. A oposição acusa Mugabe de minar o acordo ao indicar aliados para os principais postos do governo.