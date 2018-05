Impasse causa tensão entre EUA e Venezuela As tensões de longa data entre Estados Unidos e Venezuela estão em ascensão, à medida que Washington se recusa a nomear outro embaixador para Caracas. Hugo Chávez prometeu rejeitar o indicado de Barack Obama, Larry Palmer, dizendo que as observações críticas do diplomata sobre seu governo o desqualificaram. Durante o processo de confirmação da nomeação no Senado, Palmer sugeriu que a moral está baixa nas forças armadas venezuelanas e também expressou preocupação com rebeldes colombianos refugiados no país vizinho.