Impasse na igreja da Natividade está próximo do fim Israelenses e palestinos parecem próximos da solução de uma crise de 35 dias envolvendo a Basílica da Natividade, mas ainda discordam sobre quantos militantes seriam removidos do santuário cristão e enviados ao exílio. A CIA (serviço secreto norte-americano), o Vaticano e a União Européia (UE) estão envolvidos nos esforços para acabar com o impasse em torno de um dos mais importantes santuários do cristianismo. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, gostaria que um acordo fosse alcançado logo, para que ele pudesse conversar sobre outros assuntos quando se reunir com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, amanhã, na Casa Branca. Sharon defende que nenhum acordo de paz para o Oriente Médio pode ser alcançado com o líder palestino Yasser Arafat, e ele busca o apoio de Bush para esta posição. Os palestinos não querem que mais do que oito homens armados, escondidos na igreja, sejam enviados para o exílio, na Itália. Israel insiste em deportar 13, comentaram fontes palestinas, sob condição de anonimato. De acordo com as atuais propostas, outros 30 palestinos seriam enviados para a Faixa de Gaza, segundo as fontes. Aproximadamente 200 pessoas continuam no interior da igreja, entre elas, palestinos armados, civis, padres, monges e freiras cristãos e 10 ativistas ocidentais que entraram no templo na semana passada para levar comida para as pessoas em seu interior, que hoje sobrevivem com apenas uma pequena refeição por dia. Em princípio, os palestinos rejeitaram a idéia de deportação, uma política utilizada por Israel antes do início do processo de paz de 1993. Israel usava a tática tanto como punição para ativistas políticos considerados "perigosos" quanto para distanciar militantes dos alvos israelenses. Espera-se que um eventual acordo inclua a retirada total dos soldados israelenses em Belém, a última cidade palestina ainda ocupada por Israel após o início de uma campanha de incursões em cidades da Cisjordânia. A operação foi iniciada em 29 de março sob o pretexto de "destruir a infra-estrutura do terrorismo", após uma série de atentados suicidas em Israel. No entanto, as forças israelenses ainda mantêm um duro cerco em torno da maior parte das cidades cisjordanianas, e continuam com suas freqüentes incursões contra os territórios palestinos, para prender supostos militantes. Na noite de hoje, forças israelenses conduziram operações de busca nos arredores do campo de refugiados de Dheisheh, perto de Belém, contaram os moradores. Fontes militares israelenses qualificaram a operação como "limitada". Ainda nesta segunda-feira, três palestinos, inclusive um membro do movimento Hamas, foram mortos em choques com soldados israelenses na Faixa de Gaza. Hoje, o Exército de Israel informou que soldados que ontem abriram fogo e mataram um mulher palestina e seus filhos de seis e quatro anos ficaram "assustados" quando ouviram um som parecido com o de uma das lagartas do tanque de guerra se rompendo. Inicialmente, o Exército alegou que uma mina explodiu perto do tanque. Hoje, os militares se retrataram, depois de não terem encontrado vestígios de explosão. Eles "lamentaram" a morte da mãe e de seus dois filhos. Leia o especial