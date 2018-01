Impasse na Igreja da Natividade perto do fim, diz CNN A rede de tevê CNN informou que cerca de 110 pessoas que se encontram no interior da Igreja da Natividade, em Belém, poderão deixar o local em poucas horas. Contudo, a CNN disse que 13 combatentes extremistas palestinos poderão passar outra noite na Igreja, enquanto as autoridades tentam encontrar um país, ou países, disposto a aceitá-los. A CNN disse que 26 padres, quatro freiras, diversos policiais palestinos e ativistas de paz estão entre os que deverão deixar a Igreja, junto com 26 palestinos procurados por Israel, mas que o governo israelense está disposto a permitir que se dirijam para a Faixa de Gaza. A tevê israelense informou que a Espanha teria dito que está disposta a receber três dos 13 militantes palestinos que estão na Igreja da Natividade, informou a Fox News. Um acordo foi anunciado ontem, no qual os 13 extremistas palestinos seriam enviados para o exílio na Itália. Contudo, o governo italiano se opôs a essa transferência dizendo que não foi consultado sobre o assunto. O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, disse que a Europa pode tentar resolver o problema, "mas certamente não um único país", informou a Associated Press. O líder italiano disse que sentia muito pela incapacidade de dar uma resposta positiva aos EUA, um dia depois de o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, ter ligado para ele duas vezes numa tentativa de resolver o impasse. "Não obstante a proximidade que eu continuo a ter com a administração norte-americana, não poderemos agir de outra maneira", disse Berlusconi. Um funcionário do Ministério de Relações Exteriores da Itália disse esta tarde que o seu governo continua na mesma posição de ontem. "Nós mantemos o nosso ´não´", disse essa fonte. Leia o especial