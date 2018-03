Impasse no diálogo de Mugabe com oposição As negociações entre o Zanu-PF - partido do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe - e o opositor Movimento pela Mudança Democrática sobre a formação de uma coalizão chegaram ontem a impasse. Segundo o MMD, o Zanu-PF recusa-se a abrir mão da presidência, como a oposição exige, e ofereceu ceder apenas a vice-presidência.