Impasse sobre aumento do teto da dívida segue nos EUA O presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, o republicano John Boehner, disse que não vai aprovar a lei que aumenta o teto de endividamento dos EUA sem discutir os gastos de longo prazo e provisões no Orçamento, prolongando o impasse com a Casa Branca apenas semanas antes de o país atingir o limite de endividamento previsto em estatuto.