Imperador Akihito celebra 77 anos no Japão O imperador Akihito comemorou hoje seus 77 anos e pediu ao povo do Japão que preste atenção às necessidades dos idosos, conforme aumenta rapidamente o número de pessoas na terceira idade no país. Akihito saudou milhares de pessoas, que se congregaram para vê-lo enquanto agitavam bandeiras japonesas. Ele cumprimentou o público de um balcão do Palácio Imperial em Tóquio. A imperatriz Michiko e outros membros da família real, entre eles o filho mais velho de Akihito, o príncipe herdeiro Naruhito, e sua mulher, a princesa Masako, estavam no balcão.