Imperador do Japão é hospitalizado para fazer exames Akihito, o imperador do Japão, foi hospitalizado neste sábado para fazer exames, afirmou a agência responsável pela família real do país. Akihito está com 78 anos e teve vários problemas de saúde nos últimos anos, entre eles pneumonia e câncer de próstata. Segundo a agência de notícias Kyodo, ele será submetido a exames de coração. As informações são da Associated Press.