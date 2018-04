Imperador do Japão passa bem após cirurgia no coração

O imperador Akihito do Japão, de 78 anos, passa bem depois de realizar uma cirurgia de ponte de safena neste sábado, informaram médicos e fontes palacianas. "A operação correu bem, como planejado", disse Minoru Ono, um cirurgião do hospital da Universidade de Tóquio, em entrevista à imprensa. "Confirmamos que há o retorno do fluxo suficiente de sangue nas artérias".

A operação de Akihito foi programada depois que exames feitos na semana passada indicaram que a condição de seu coração deteriorara em relação aos exames feitos um ano antes. Duas das três artérias coronárias foram reparadas.

Akihito deverá ter alta em duas ou três semanas se não houver complicações, informou uma fonte palaciana. O imperador vem tendo vários problemas de saúde nos últimos anos, incluindo pneumonia no final do ano passado e um câncer de próstata em 2003. As informações são da Associated Press.