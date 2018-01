Imperador do Japão tem câncer de próstata O imperador Akihito, do Japão, tem câncer de próstata. Ele será operado na metade de janeiro, anunciou neste sábado a Casa Imperial. Segundo o comunicado expedido pela Casa Imperial, "células cancerosas foram descobertas na próstata" do Imperador. Akihito, que completou 69 anos na segunda-feira passada, foi internado na terça-feira por 24 horas. O pai de Akihito, o Imperador Hiroito, morreu de câncer do duodeno em 1989.