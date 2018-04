Imperador japonês é internado para cirurgia cardíaca

Há cerca de um ano o imperador, de 78 anos, se trata de problemas cardíacos e na semana passada os médicos decidiram implantar uma ponte de safena.

A TV japonesa mostrou Akihito chegando sorridente com a mulher, Michiko, ao hospital da Universidade de Tóquio. A operação deve durar cerca de cinco horas.

Akihito, que assumiu o trono em 1989, é considerado o responsável pela diminuição da distância entre a família imperial japonesa e a população.

Ele foi operado de um câncer de próstata em 2003, e em 2008 sofreu problemas de saúde decorrentes de estresse. Meses depois, a Agência da Casa Imperial anunciou que Akihito reduziria seus compromissos oficiais.

Mas no ano passado, cinco dias depois do terremoto e do tsunami que devastaram o norte do Japão, o imperador fez um inédito pronunciamento televisivo pedindo que as pessoas se ajudassem mutuamente. Em abril, ele e Michiko viajaram à região e se reuniram com pessoas que perderam suas casas no desastre.

(Reportagem de Shinichi Saoshiro, Chris Meyers e Kiyoshi Takenaka)