Importação de soja na China cresce 45% em dezembro

Na comparação com dezembro de 2008, as importações chinesas de borracha natural tiveram um aumento de 66% em dezembro de 2009, para 180 milhões de toneladas, de acordo com a Administração. A China também é o maior importador mundial do produto e compra principalmente de Tailândia, Indonésia e Malásia - os três maiores produtores. Em 2009, as importações de borracha natural cresceram 1,7%, para 1,71 milhão de toneladas.

Os chineses importaram 710 mil toneladas de óleo vegetal em dezembro, o que representa uma queda de 5,3% na comparação com dezembro do ano anterior. Em 2009, foi importado um total de 8,16 milhões de toneladas. Trata-se de um salto de 8,4% no ano.

No lado das exportações, o mês de dezembro registrou queda de 4,7% nos embarques de milho, com 36,24 mil toneladas, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os dados preliminares da Administração Alfandegária dão conta de uma queda de 52,6% nas exportações de milho de 2009, para 129,58 mil toneladas. As informações são da Dow Jones.