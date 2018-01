Imprensa anuncia renúncia de premiê japonês Em sua edição matutina desta quarta-feira, o diário japonês Asahi Shimbun diz que o primeiro-ministro Yoshiro Mori vai renunciar ao cargo na próxima segunda-feira, depois da aprovação do Orçamento pelo Legislativo do país. De acordo com o jornal, Mori fez essa declaração a seus colegas da cúpula do Partido Liberal Democrático. O Asahi citou fontes próximas a Mori, mas não as identificou.