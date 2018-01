Imprensa britânica fica dividida após saída do Reino Unido da UE

LONDRES - Refletindo a divisão do país, os jornais britânicos reagiram neste sábado, 25, de forma distinta à saída do Reino Unido da UE, alguns temerosos com o "terremoto do Brexit" e outros contentes pelo "nascimento de um novo Reino Unido".

Favoráveis à saída:

"Estamos fora da UE e é uma vitória gloriosa", escreveu o Daily Express.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Foi o dia no qual o povo tranquilo do Reino Unido se revoltou contra uma classe arrogante e desconectada e a elite em Bruxelas", escreveu o Daily Mail. "Em uma magnífica afirmação de autoconfiança e caráter, sua mensagem à elite foi: estamos fartos de que nos despreciem e nos ignorem em questões que são muito importantes para nós", acrescentou o Daily Mail.

O Daily Telegraph saudou "o nascimento de um novo Reino Unido" em sua manchete. "O 23 de junho de 2016 será recordado sempre como o dia em que os britânicos votaram a favor de recuperar o controle de seu próprio país".

Contrários à saída:

Já o Daily Mirror perguntou em sua manchete: "Que demônios acontece agora"?

O The Guardian foi lacônico: "Acabou. E fora", sobre uma fotografia do primeiro-ministro, David Cameron, que anunciou sua demissão. "O país embarcou em uma perigosa viagem na qual nossa política e nossa economia deverão se transformar", adverte o jornal em seu editorial. "Isso exigirá um debate sobre nossas alianças que não fazemos desde que a crise do Canal de Suez (em 1956) impôs uma realidade pós-imperial ao Reino Unido".

O The Sun se concentrou na decisão de Cameron de se demitir, após defender a permanência na UE. "Por que eu deveria fazer esta droga de trabalho"? Aparentemente, Cameron fez essa pergunta a um conselheiro, ao explicar sua decisão de deixar o cargo para não ter que liderar o trabalho de tirar o país da UE. O jornal atribuiu o resultado do referendo "à raiva das classes trabalhadoras". "Foi um grito de raiva diante da crescente desesperança de suas vidas, de suas comunidades descuidadas e das diferenças entre eles e as classes ricas e governantes".

Escócia:

Os jornais escoceses comentavam a possibilidade de um novo referendo sobre a independência da região, que na quinta-feira 23 votou pela permanência na UE, ao contrário de Inglaterra e País de Gales. A manchete do Scottish Daily Mail foi: "O Reino Desunido". /AFP