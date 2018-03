Imprensa chinesa diz que mulher de ex-líder político confessou assassinato

PEQUIM - A imprensa estatal chinesa disse nesta sexta-feira, 6, que Gu Kailai, mulher do ex-secretário do Partido Comunista em Chongqing, Bo Xilai, confessou o assassinato do empresário britânico Neil Heywood e pediu desculpas pela "tragédia" que causou.

A agência oficial de notícias Xinhua divulgou seu mais detalhado relato sobre o caso, segundo o qual Gu e seu comparça "confessaram o assassinato intencional" durante o julgamento, realizado na quinta-feira. Eles foram acusados de envenenar Heywood em novembro, após uma desavença sobre questões econômicas.

A detenção de Gu e a deposição de seu marido, Bo, como secretário-geral do PC em Chongqing em março deram início ao maior escândalo político na China desde os protestos da Praça da Paz Celestial, em 1989. Seu julgamento foi uma forma de resolver o escândalo antes da transição da liderança do partido, no final deste ano.

No dia 7 de agosto, o jornal de Hong Kong South China Morning Post publicou que Gu havia confessado o assassinato de Heywood.

As informações são da Associated Press.