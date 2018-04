Imprensa chinesa ignora tema de direitos humanos

A grande manchete de ontem tratava da proposta apresentada por Hu a Obama para fortalecer os laços bilaterais. Refletindo a predileção dos dirigentes de Pequim por slogans que carregam números, a doutrina tem cinco pontos, entre os quais está o respeito às diferenças.

Com esse item, os chineses tentam neutralizar as críticas americanas ao desrespeito aos direitos humanos no país, que passaria a ser enquadrado entre os elementos que distinguem as duas nações.

A mídia oficial chinesa não mencionou o discurso de Obama em defesa de valores universais, mas registrou a declaração de Hu de que o seu governo tem o compromisso de proteger os direitos humanos.

Hu ressaltou que há uma série de desafios em relação ao desenvolvimento econômico e social e reconheceu que muito precisa ser feito na questão dos direitos humanos.

A expectativa do governo chinês com a visita é inaugurar uma nova fase no relacionamento entre as duas maiores economias do mundo, que reflita o peso adquirido pela China no cenário global depois da crise econômica de 2008.

"Enquanto os dois lados mantiverem diálogo e cooperação, tratarem um ao outro de maneira objetiva e racional e respeitarem mutuamente as escolhas de sistemas sociais e caminhos para o desenvolvimento, bem como a soberania, a integridade territorial e os interesses de desenvolvimento, os laços bilaterais estarão no trilho correto", disse Hu a Obama, segundo a agência oficial de notícias Nova China.