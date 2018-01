Imprensa cubana chama de vitóra a resolução de Genebra Os jornais cubanos destacam nesta sexta-feira, em suas primeiras páginas, o que chamam de vitória moral da ilha: a resolução dirigida nesta quinta-feira para o país na Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra. O texto da ONU pede que Cuba coopere com a organização, mas não faz menção à recente e violenta onda repressiva no país. Aprovada com 24 votos a favor, 20 contra e nove abstenções, entre elas a do Brasil, a resolução exorta o Governo cubano a cooperar com o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Apresentado pelo Uruguai, Nicarágua e Peru, o texto omite qualquer referência à repressão política em Cuba, e pede unicamente às autoridades de Havana que aceitem o ida à ilha da jurista francesa Catherine Chanet, designada em janeiro emissária do Alto Comissariado para Cuba. Havana tem recusado a entrada da jurista, alegando que tal visita viola a sua soberania.