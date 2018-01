Imprensa cubana comemora resultado na Venezuela O jornal Granma, órgão oficial do Partido Comunista de Cuba, dedicou mais da metade da primeira página de sua edição de hoje à vitória anunciada do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, no referendo realizado ontem sobre sua permanência no poder. "Contundente vitória de Chávez", publica o jornal, em vermelho, em sua capa. Chávez é um aliado do presidente de Cuba, Fidel Castro, que não fez comentários em público sobre o resultado do referendo. A agência de notícias oficial do governo cubano também destacou o resultado do referendo com uma nota em sua página na internet intitulada "Colossal vitória popular!". Um programa de comentários de jornalistas e analistas chamado "Mesa Redonda" dedicará sua edição da noite de hoje ao resultado favorável ao presidente venezuelano.