Imprensa de Cuba reproduz discurso de Fidel contra o terror A rádio e a televisão cubanas reproduziram hoje declarações feitas pelo presidente Fidel Castro dias depois dos ataques terroristas nos Estados Unidos, há exatamente um ano, nas quais o líder comunista se pronunciou contra o terrorismo e a guerra. "Aconteça o que acontecer, jamais será permitido que nosso território seja utilizado para ações terroristas contra o povo dos Estados Unidos e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar ações deste tipo contra ele. Hoje expressamos (ao povo americano) nossa solidariedade e fazemos uma exortação à paz", disse Fidel em 22 de setembro de 2001. "Cuba proclama que está contra o terrorismo e contra a guerra e manifesta sua disposição de cooperar com todos os demais países na erradicação do terrorismo", sublinhou o líder cubano em fragmentos de um discurso reproduzido hoje como homenagem ao primeiro aniversário dos ataques contra o World Trade Center, em Nova York, e a sede do Pentágono, em Washington. O Parlamento cubano aprovou uma lei contra atos terroristas imediatamente depois dos atentado de 11 de setembro e ratificou 12 instrumentos internacionais, convenções e protocolos contra o terrorismo.