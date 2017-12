Imprensa denuncia armas atômicas dos EUA em solo belga Bombas atômicas com alto poder de destruição estão armazenadas dentro de bunkers subterrâneos na base militar de Kleine Brogel, nordeste da Bélgica, quase na fronteira com a Holanda. A informação foi divulgada hoje por um dos jornais de maior circulação da Bélgica, o "Le Soir", e teria a confirmação de um funcionário do governo local. De acordo com o jornal, as bombas seriam do tipo "B61", com quatro níveis de explosão, em uma escala de 0,7 a 170 quilotons, ou seja, dez vezes mais potentes do que a lançada sobre Hiroshima em 1945. Além disso, poderiam ser transportadas pelos caças F-16 da força aérea belga. A notícia confirmaria a preocupação de organizações pacifistas que já apresentaram denúncias contra o governo belga por não respeitar "o artigo 2 do Tratado de Não-Proliferação Nuclear". Os pacifistas justificam, segundo explica o jornal, que o tratado proíbe que um país sem armamento nuclear possa aceitar que sejam depositadas armas deste tipo em seu território, procedentes de uma potência nuclear. A base militar de Kleine Brogel esteve nas manchetes dos jornais, no ano passado, depois do atentado terrorista de 11 de setembro, nos Estados Unidos, quando Nizar Trabelsi, acusado de terrorismo, foi preso na Bélgica. Ele confessou que participava de um projeto de atentado precisamente contra a referida base, embora não tenha dado pistas concretas à polícia que confirmassem suas afirmações. Segundo o jornal, poucos detalhes são conhecidos sobre o assunto, porque se trata de "um segredo de defesa" da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), com sede em Bruxelas, que prevê penas contra aqueles que venham a revelar informações sobre essas questões. Organizações pacifistas estariam preparando manifestações para os próximos dias 18 de setembro e 5 de outubro, em frente à base militar de Kleine Brogel, datas que os serviços de segurança militar consideram mais perigosas do que o próprio 11 de setembro.