Imprensa do Canadá destaca ultimato de FHC Os jornais canadenses destacaram hoje o ultimato dado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso ao Canadá, exigindo que o embargo à carne brasileira seja revogado em até 15 dias. No site The Globe and Mail, um dos mais importantes jornais do país, a notícia sobre o assunto vem logo abaixo da manchete, citando a ameaça de FHC e ressaltando a frase "guerra é guerra". Uma enquete realizada pelo jornal mostra que os próprios canadenses acreditam que a decisão de Ottawa tem motivações políticas. Ao responder à pergunta "Por que você acha que Ottawa vetou a carne brasileira?", 75% das 3.635 pessoas que responderam à pesquisa entendem que o embargo tem razões políticas, enquanto 25% acreditam que a medida teve como base preocupações sanitárias. O Montreal Gazette, em editorial, diz que "ter razão não significa que é preciso jogar duro". "Isso é algo que o Canadá tem de lembrar em sua batalha com o Brasil sobre subsídios comerciais." O texto afirma que, aparentemente, não há nenhuma razão sanitária urgente que justifique o veto à carne brasileira, lembrando que até mesmo cientistas canadenses não vêem motivos para o embargo.