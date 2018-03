Imprensa francesa aponta Chirac e Le Pen no segundo turno Segundo projeções da imprensa francesa feitas com base em pesquisas de boca de urna, o líder da extrema-direita francesa Jean-Marie Le Pen disputará o segundo turno das eleições francesas com o presidente Jacques Chirac. A candidatura de Le Pen foi projetada em segundo lugar pelas três principais emissoras de tevê francesas, batendo o primeiro-ministro Lionel Jospin, que estava em terceiro lugar.