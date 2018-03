Imprensa francesa destaca nas manchetes a juventude de Macron, presidente eleito com 39 anos

PARIS - As principais manchetes dos jornais da França destacaram nesta segunda-feira, 8, a juventude do novo presidente eleito, o centrista Emmanuel Macron, que, com apenas 39 anos, venceu na véspera as eleições presidenciais contra a ultradireitista Marine Le Pen.

"Com 39 anos e presidente!", publicou o jornal Le Parisien, destacando que Macron se converteu no mais jovem chefe de Estado francês da Quinta República, iniciada em 1958.

O diário conservador Le Figaro também destacou a juventude do presidente eleito, embora tenha ressaltado que seu desafio é formar uma complicada maioria no Parlamento francês, que realizará eleições entre os dias 11 e 18 de junho.

O Libération, de tendência esquerdista, dedicou a capa ao rosto do jovem político, e a contracapa, à derrotada Le Pen de costas acompanhada da frase "Bem feito!".

O jornal econômico The Echos considerou que, com a vitória do político centrista, renasce a "esperança" para a União Europeia (UE) e para várias capitais do bloco.

Macron venceu as eleições com dois terços dos votos em uma disputa com uma alta abstenção (25,4%). A transferência de poderes e a designação do novo governo acontecerão no dia 14 de maio. / EFE