Imprensa inglesa ataca a BBC por apontar Kelly como fonte A imprensa londrina fez duros ataques hoje à BBC, por ter apontado o nome do cientista David Kelly como a principal fonte que permitiu a um dos seus jornalistas acusar o governo de "esquentar" o dossiê sobre a situação das armas no Iraque. Segundo o Guardian, antes de o nome do cientista ser citado neste caso, a emissora recusou uma proposta para pôr fim à polêmica que a opunha ao governo. A BBC recusou o acordo para não ceder na queda de braço com o diretor de comunicação do primeiro-ministro Tony Blair, Alastair Campbell, por causa da polêmica sobre a entrada do país na guerra com o Iraque. Por seu lado, o Daily Mirror afirma que a BBC, ao defender o seu jornalista Andrew Gilligan e a sua insistência em que David Kelly era a sua única fonte de informação, estava acusando o cientista perito em armamento de mentir. "Ou o dr. Kelly mentiu aos deputados quando declarou não ser a única fonte da BBC, ou Gilligan forçou as suas próprias informações", diz o jornal. O Sun, o tablóide britânico de maior tiragem, critica severamente o jornalista da BBC, qualificando-o de "rato" num artigo intitulado "o homem da BBC afunda-se ainda mais ao chamar de mentiroso um cientista morto". Para o Financial Times, diário do mundo dos negócios, a confissão da BBC ajudará Blair a enfrentar a crise política mais grave da sua carreira. "Alguns querem a cabeça de Campbell, outros a da BBC e, de preferência, a de Gilligan", escreve o jornal. Finalmente, o ex-ministro dos Assuntos Parlamentares, Robin Cook, que bateu com a porta do governo devido à crise iraquiana, pede, segundo o Independent a abertura de um inquérito judicial não apenas sobre a morte do perito governamental, mas também sobre o que fundamentou a entrada do Reino Unido na guerra contra o Iraque.