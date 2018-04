Imprensa norte-coreana destaca acordo de paz, mas não foca em desnuclearização

SEUL – A imprensa estatal da Coreia do Norte destacou neste sábado, 28, os compromissos pela paz firmados por Pyongyang e Seul na cúpula intercoreana de sexta-feira, 27. Apesar de mencionar a desnuclearização, a reportagem não diz se Pyongyang tem intenção de cumprir acordo.

“A Coreia do Norte e a Coreia do Sul tiveram uma cândida e mútua discussão sobre problemas em comum e afirmaram o compromisso de melhorar as relações entre os dois países, garantindo a paz e a desnuclearização da península coreana”, informou a agência estatal norte-coreana “KCNA”.

Nesta sexta-feira, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, selaram acordo para conseguir "a completa desnuclearização" da península e formalizar o fim do estado de guerra entre os dois países. Segundo o governo sul-coreano, a cúpula resultou em um ponto de partida para a estabilidade da região.

Apesar do avanço diplomático, a reportagem da KCNA destaca apenas as relações intercoreanas pela paz e alguns pontos discutidos na cúpula, sem se aprofundar no tema da desnuclearização ou informar se Pyongyang realmente tem a intenção de cumprir a promessa de cessar os testes nucleares.

A mídia norte-coreana, parte fundamental da estratégia de propaganda do regime, sempre louvou o programa nuclear do país, considerando-o motivo de orgulho dos cidadãos. //EFE, REUTERS