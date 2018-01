Imprensa peruana critica atitude do presidente Alan García O Conselho da Imprensa Peruana lamentou na quinta-feira, 8, "a atitude" do presidente Alan García, que jogou no chão um exemplar do jornal La Republica. Segundo imagens divulgadas pelo programa jornalístico Janela indiscreta, da rede Frecuencia Latina, na quarta-feira, García jogou no chão um exemplar do jornal que informava sobre uma aparente crise no gabinete. O órgão, que reúne os principais meios de comunicação peruanos, disse que "lamenta a atitude com que o Presidente da República, Alan García, se referiu ao trabalho da imprensa, e em particular o seu excessivo gesto contra o jornal". "Incidentes como esse, principalmente por parte do Chefe de Estado, vão contra o respeito à liberdade de imprensa anunciado pelo atual governo", acrescentou o comunicado. O primeiro-ministro Jorge del Castillo negou na quarta-feira ao canal N de televisão por cabo que tenha havido "um atentado contra a liberdade de imprensa" e considerou o pronunciamento "um exagero". Na sua versão, García riu ao ler o conteúdo do jornal e em seguida pôs o exemplar sob uma mesa. No entanto, o diretor do jornal, Gustavo Mohme, afirmou em seu editorial que García usou "termos pejorativos" e que seu gesto é "uma agressão aberta". "Exigimos do presidente a necessária equanimidade, um comportamento democrático, de acordo com seu cargo, e uma atitude de respeito à liberdade de expressão", disse Mohme, também diretor do Conselho da Imprensa Peruana.